Назван лучший противовоспалительный завтрак для здоровой потери веса

Воспаление — одна из наиболее распространенных проблем с пищеварением, с которой нам приходится бороться.

Диетологи назвали лучшие составляющие завтрака, которые помогают бороться со вздутием живота и способствуют похудению.

Об этом пишет SheFinds.com.

Овес

В качестве здоровой замены хлопьям с высокой степенью переработки овсянка является одним из лучших вариантов начать день, когда вы хотите избавиться от воспалений и похудеть.

Овес с высоким содержанием клетчатки поможет вам оставаться сытыми еще долгое время после еды и отлично подходит для уменьшения переедания в течение дня.

Ягоды

Подслащивание тарелки овсянки горстью ягод может помочь вам достичь цели по снижению веса и устранить воспаление.

Ягоды с йогуртом — еще один отличный завтрак для похудения, который способствует здоровому кишечнику и избавляет от дискомфорта.

Семена

Семена льна, чиа, конопли и тыквы в качестве могут помочь побороть воспаление и поддержать ваши цели по снижению веса, предлагая порцию растительного белка и полезных жиров. «Семена содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые могут помочь уменьшить воспаление, — сказала диетолог порталу SheFinds.com. — Кроме того, они богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на функцию кишечника, здоровье сердца и регулирование уровня сахара в крови».

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья.