Назван лучший противовоспалительный завтрак для здоровой потери веса

Диетологи назвали лучшие составляющие завтрака, которые помогают бороться со вздутием живота и способствуют похудению.
Об этом пишет SheFinds.com.
Овес
В качестве здоровой замены хлопьям с высокой степенью переработки овсянка является одним из лучших вариантов начать день, когда вы хотите избавиться от воспалений и похудеть.
Овес с высоким содержанием клетчатки поможет вам оставаться сытыми еще долгое время после еды и отлично подходит для уменьшения переедания в течение дня.
Ягоды
Подслащивание тарелки овсянки горстью ягод может помочь вам достичь цели по снижению веса и устранить воспаление.
Ягоды с йогуртом — еще один отличный завтрак для похудения, который способствует здоровому кишечнику и избавляет от дискомфорта.
Семена
Семена льна, чиа, конопли и тыквы в качестве могут помочь побороть воспаление и поддержать ваши цели по снижению веса, предлагая порцию растительного белка и полезных жиров. «Семена содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые могут помочь уменьшить воспаление, — сказала диетолог порталу SheFinds.com. — Кроме того, они богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на функцию кишечника, здоровье сердца и регулирование уровня сахара в крови».
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