Названы вредные сочетания продуктов, которые опасны для здоровья

Даже полезные продукты не всегда сочетаются друг с другом — потому медики советуют не комбинировать некоторые из них в одном блюде.

Врачи рассказали, каких сочетаний продуктов стоит избегать.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Названы вредные сочетания продуктов. При такой комбинации свойства сыра сходят на нет, так как простые углеводы в хлебе не дают кальцию нормально усваиваться и приносить пользу вашей нервной и сердечно-сосудистой системе. А если добавить растворимый кофе, пользы для организма не останется совсем.

Помидоры с огурцами — самое популярное сочетание овощей в салатах. Но это сочетание может нарушать биохимические процессы в организме, что может привести к переизбытку солей и отёкам, а витамины усвоятся неправильно. Кроме того, у этих продуктов разное время переваривания, что сбивает организм с толку. Так что намного лучше есть эти овощи по отдельности.

Картофель с мясом. Крахмал в картофеле нуждается в щелочной среде для переваривания, а белки в мясе – в кислой. Так что вместе они просто застревают в желудке и могут привести к таким расстройствам, как вздутие, изжога, отрыжка, газы и др. В качестве гарнира к мясу лучше выбрать овощи без крахмала: спаржа, брокколи, цветная капуста, зелёные бобы или цукини.

Пиво с орехами. Слишком солёная еда не только вредна сама по себе, но и ведёт к обезвоживанию. В солёных продуктах содержится много натрия, так что тело усиленно теряет жидкость, провоцируя жажду, что вызывает желание ещё больше пить пиво.

Молочные продукты с ананасом. Кислые фрукты заставляют пищу перевариваться медленнее. Кроме того, ананасы содержат бромелаин – ферментный комплекс, который при смешивании может вызвать отравление.

Молоко с бананом. Сочетание бананов с молоком в коктейле может нарушить пищеварение и сон. Лучше их есть по отдельности.

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