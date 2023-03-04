Названы жирные продукты, которые способны избавить от лишнего веса

Эксперты по питанию назвали три продукта, которые хоть и считаются «жирными» и калорийными, но при этом они помогут вам быстрее сбросить лишний вес.
Об этом пишет Population Studies.
Яйца считаются одним из самых полезных продуктов на планете. Несмотря на то что в них действительно высокий процент жира, в яйцах содержится много легкоусвояемого белка, ценных аминокислот и витаминов. Они обеспечивают чувство сытости, увеличивают расход энергии на усвоение пищи и способствует поддержанию нормальной массы тела.
Грецкие орехи содержат 661 ккал на 100 граммов, но пусть это не пугает вас. Во-первых, человеческий организм усваивает лишь часть этой энергии. Во-вторых, грецкие орехи богаты омега-3, снижают окислительный стресс и уровень плохого холестерина, провоцируют рост полезных бактерий в кишечнике и минимизируют риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авокадо на 77% состоит из жиров, но при этом оно снижает аппетит на протяжении следующих пяти часов после еды, помогает бороться с воспалением и снижает уровень холестерина. Авокадо также полезно и для работы мозга: употребление этого фрукта на регулярной основе улучшает способность сохранять внимание, развивает рабочую пространственную память и эффективность в решении проблем.
Ранее «Курсор» информировал, что диетологи назвали лучшие зимние овощи для плоского живота после 40 лет. По мнению экспертов в области здравоохранения, употребление в пищу определенных овощей может помочь вам почувствовать заметное облегчение при сильном вздутии живота.