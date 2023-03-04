Названы жирные продукты, которые способны избавить от лишнего веса

Люди, стремящиеся похудеть, нередко совершают ошибку, исключая из своего рациона все жирные продукты. При этом эксперты говорят, что некоторые продукты, которые традиционно считаются жирными, наоборот ускоряют процесс похудения.

Эксперты по питанию назвали три продукта, которые хоть и считаются «жирными» и калорийными, но при этом они помогут вам быстрее сбросить лишний вес.

Об этом пишет Population Studies.

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов на планете. Несмотря на то что в них действительно высокий процент жира, в яйцах содержится много легкоусвояемого белка, ценных аминокислот и витаминов. Они обеспечивают чувство сытости, увеличивают расход энергии на усвоение пищи и способствует поддержанию нормальной массы тела.

Грецкие орехи содержат 661 ккал на 100 граммов, но пусть это не пугает вас. Во-первых, человеческий организм усваивает лишь часть этой энергии. Во-вторых, грецкие орехи богаты омега-3, снижают окислительный стресс и уровень плохого холестерина, провоцируют рост полезных бактерий в кишечнике и минимизируют риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо на 77% состоит из жиров, но при этом оно снижает аппетит на протяжении следующих пяти часов после еды, помогает бороться с воспалением и снижает уровень холестерина. Авокадо также полезно и для работы мозга: употребление этого фрукта на регулярной основе улучшает способность сохранять внимание, развивает рабочую пространственную память и эффективность в решении проблем.

Ранее «Курсор» информировал, что диетологи назвали лучшие зимние овощи для плоского живота после 40 лет. По мнению экспертов в области здравоохранения, употребление в пищу определенных овощей может помочь вам почувствовать заметное облегчение при сильном вздутии живота.