Невролог назвал лучшее положение во время сна

Человеческий организм оптимизирован к разным положениям, и, если нет проблем со здоровьем, то поза во время сна не столь критична. А вот при наличии ряда болезней к положению во время сна стоит относиться очень серьезно.

Врач-невролог Евгений Соков рассказал, что при проблемах сердечно-сосудистой системы, а также при болезнях опорно-двигательного аппарата неправильное положение во время сна сможет усугубить негатив, накопленный из-за неправильных движений в течение дня. Это в итоге приведет к ухудшению вашего самочувствия.

Об этом пишет mir24.

Врач отметил, что всем без исключения лучше не спать на животе. В таком положении приходится поворачивать голову набок, из-за чего дыхательные пути, артерии и вены шеи оказываются скрученными.

Поза на спине более благоприятная, говорит врач. Но и она не лучшая. Во время сна на спине расслабленный язык, смещенный к задней стенке глотки, может серьезно затруднить дыхание.

Наиболее оптимальна для сна поза на боку с немного согнутыми руками и ногами. При этом желательно лежать на правом боку. В противном случае сердце испытывает нагрузку от сдавливания, уточнил специалист.

По словам специалиста, горизонтальное положение – это природой предусмотренный отдых для опорно-двигательного аппарата, сосудистой и нервной системы.

Не менее важным условием полноценного отдыха является то, что сон должен длиться не меньше семи-восьми часов. Идеальное время для него– с 22:00 до 06:00.

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