В ходе масштабного анализа эксперты изучили медкарты 6863 пациентов.

Ученые в рамках нового исследования установили, что ряд психических состояния может быть ранним симптомом рассеянного склероза.

Об этом сообщает Neurology.

Длительное время эксперты считали, что начало клинических проявлений этой аутоиммунной патологии происходит лишь с первым эпизодом демиелинизации. К примеру, когда возникают проблемы со зрением.

Тем не менее неврологи из Университета Британской Колумбии установили, что этой реакции предшествует целый период, когда недуг сказывается косвенным путем, а не рядом классических симптомов.

Исследователи из этого учреждения и еще нескольких канадских вузов изучили медкарты 6863 пациентов, которые имели рассеянный склероз. Они проанализировали то, как распространены психические состояния и нарушения, в частности депрессия, тревога, биполярное расстройство и шизофрения, в течение 5-летнего периода до возникновения у больных классических признанных медициной признаков болезни.

Полученную информацию сопоставили с данными контрольной группы, наличествующую 31 865 пациентов без аутоиммунной патологии.

Оказалось, что больные рассеянным склерозом имели проблемы с психическим здоровьем почти вдвое чаще (28%), чем общая популяция (14,9%). Также множество пациентов из первой группы обращались за медпомощью в связи с психическими симптомами. Это касалось визитов терапевтов и психиатров, случаев назначения медикаментов и госпитализаций.

Разрыв у больных увеличивался с каждым годом с 5 лет, которые предшествовали клиническому проявлению заболевания. На пике психические симптомы находились последние 12 месяцев перед тем, как начинался рассеянный склероз.

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