Нутрициолог назвала лучшие продукты для здоровья и «чистки» печени

Горечи необходимы для укрепления здоровья печени. Это могут быть травяные сборы (листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши) или зелень (руккола, кейл, листья одуванчика ). Горький вкус стимулирует желчеотделение и помогает работе печени.

Все виды капусты (в особенности брокколи). Питательные вещества, содержащиеся в брокколи, такие как гликозиды горчичного масла, прекрасно стимулируют деятельность печени. И не забываем о способности брокколи нейтрализовать токсины .

Артишок горькие вещества, такие как цинаропикрин, они стимулируют образование желудочной кислоты, которая препятствует образованию жира в печени. Стимулирует желчеотделение.

Свекла оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. Флавоноиды и бета-каротин улучшают работу печени и способствуют процессу очищения.

Тыква позволяет восстанавливать нарушенный метаболизм клеток печени (гепатоцитов), восстановить их поврежденную структуру. Главное преимущество тыквы состоит в том, что она восстанавливает клеточные мембраны гепатоцитов. Она предупреждает гибель этих клеток, особенно при наличии гепатита, заболеваний желчевыводящей системы и т.д.

Чеснок содержит соединения серы ,которые могут помочь активировать ферменты в печени. Он также содержит аллицин и селён ,которые являются отличными защитниками печени.