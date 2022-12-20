Обнаружен новый вред электронных сигарет

Современный метод курения связан с рядом серьезных проблем для здоровья.

Исследователи из Каролинского института (Швеция) провели эксперименты и в очередной раз показали, что представления о безопасности электронных сигарет являются заблуждением.

Об этом сообщает ERS.

В исследовании приняли участие 22 мужчин и женщин, возраст которых составил от 18 до 45 лет. Все они периодически курили и не имели серьезных болезней.

Участники в рамках экспериментов делали 30 затяжек электронной сигаретой, где был никотин. Эксперты следили за частотой сокращений сердца и благодаря специальному лазерному устройству анализировали циркуляцию крови в мелких сосудах у испытуемых до курения, затем через 15 и 60 минут после последней затяжки.

Затем ученые провели сравнение результатов тестов и установили, что никотиносодержащие вейпы являются причиной моментальных краткосрочных изменений в сердечно-сосудистой системе участников. Согласно результатам исследования, спустя 15 минут после употребления никотина в среднем на 23% возрастало количество мелких тромбов. Эти показатели стабилизировались спустя час после затяжек.

Также было зафиксировано увеличение частоты сердечных сокращений, в среднем с 66 до 73 ударов в минуту и возросло артериальное давление – со 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст. Помимо этого временно сужались кровеносные сосуды.

По словам исследователей, эта связь между этими эффектами связаны присутствует только с сигаретами с никотином. Подобные изменения не обнаружили, когда участник исследовали вейпы без никотина.

Ранее мы рассказывали, на самом ли деле электронные сигареты помогают бросить курить.

«Курсор» сообщал, что экспертам удалось опровергнуть распространенный миф о курильщиках.

Помимо этого недавно исследователи зафиксировали новый вред пассивного курения.