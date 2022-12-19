Ученые опровергли популярный миф о курильщиках

Эксперты рассказали, что представление о высокой выносливости курильщиков является обычным заблуждением.
Об этом сообщает CDC.
Наше сердце, легкие и мышцы нуждаются в крови, богатой кислородом, для эффективного функционирования. Когда человек вдыхает табачный дым, происходит связывание угарного газа с эритроцитами ‒ красные клетки крови, переносящие кислород, который вытесняется и не может нормальным образом поступать к мышцам и другим тканям.
Вследствие этого накапливается молочная кислота, которая может стать причиной усталости, тяжелого дыхания и болезненных ощущений в мышцах после тренировок. Помимо этого курение является фактором риска следующих проблем со здоровьем:
- рак, поражающий легкие, полость рта, гортань и другие органы;
- сердечно-сосудистые заболевания (например, инсульт и инфаркт);
- хроническая обструктивная болезнь легких, из-за которых нарушается прохождение;
- проблемы с усвоением кальция и снижение минеральной плотности костей, что увеличивает риск переломов и остеопороза – снижение плотности костной ткани.
Есть спортсмены, порой употребляющие никотин. Некоторые среди них считают, что это улучшает их состояние, предотвращает сухость во рту, помогает контролировать вес и улучшает концентрацию.
Однако отсутствуют какие-либо научные данные, подтверждающие это. Наоборот, по словам ученых, никотин не оказывает позитивного влияния на физическую работоспособность, а также не улучшает выносливость, силу и гибкость.
Ранее эксперты рассказали, помогают ли электронные сигареты бросить курить.
«Курсор» сообщал, что обнаружен новый вред пассивного курения.