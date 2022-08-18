Онкологи рассказали о самом опасном продукте из магазина

Среди множества продукции в магазине именно колбаса может вызвать возникновение онкологического заболевания. Из-за частого употребления этого продукта может случиться рак желудка.

Всемирная организация здравоохранения в своих отчетах не раз рассказывала, что колбаса — это канцероген. Онкологи с этим согласны. И говорят, что любые другие колбасные изделия, а также копченое мясо или ветчина — не исключение.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Медики говорят: иногда вы можете купить этот продукт, но старайтесь делать это крайне редко. Помните, что ее постоянное употребление опасно для здоровья из-за высокого содержания трансжиров.

В любых колбасных изделиях обязательно присутствуют нитриты, так как без них производство колбасы невозможно в принципе, отмечают эксперты. Изготовленная без применения нитритов колбаса будет опасной из-за возможности развития в ней возбудителя ботулизма.

Из всех видов колбас наиболее опасны копченые, полукопченые, варено-копченые колбасы и мясные гастрономические изделия, так как, помимо нитритов, они содержат также канцерогенные соединения из группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при термическом разложении (пиролизе) древесины, используемой при копчении. Наиболее известное соединение из этой группы — бензапирен.

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