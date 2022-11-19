Отказ от сладкого при похудении вреден — диетолог

Полный отказ от сладостей и любимых вкусностей приведет к ухудшению психического состояния и к пищевому срыву.

Американский диетолог, основатель Нью-Йоркского центра питания Бриджит Цейтлин уверена, что при похудении не стоит отказываться от сладкого. Ее советы уже помогли десяткам тысяч женщин сбросить лишний вес и поддерживать свою фигуру в норме.

Об этом пишет Focus.

Специалист считает, что отказ от десерта не только повлияет на психическое состояние человека, стремящегося избавиться от лишних кило, но и приведет к срыву, когда худеющий набросится на «вредные» продукты. Диетолог подчеркнула, что как только человек в чем-то себя резко ограничивает, то у него сразу появляется огромное желание получить запретный плод. И потому это худшее, что можно делать при диете.

Эксперт по похудению советует не убиваться из-за того, что вы съели «запрещенный» шоколад. Также Цейтлин рекомендует не считать калории, поскольку это приведет только к стрессу. А еда не должна быть еще одним его источником, уверена врач.

«Быть здоровым также означает психическое здоровье. Это значит, что вы должны есть то, что хочется, не испытывая стресса или вины», — подчеркивает врач.

Бриджит Цейтлин заявляет, что если человек соблюдает принципы правильного питания, то время от времени он может позволить себе что-то вкусное. Диетолог также дала пару советов худеющим. Так, она рекомендует высыпаться, сохранять положительный настрой, а также заниматься тем видом физической активности, который приносит удовольствие.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.

Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.