Парниковые или консервированные: какие овощи на самом деле вреднее

Если овощи не росли в вашем огороде или на огороде у вашей бабушки, тогда у вас автоматически должно возникать сомнение касательно качества продукта. Но более небезопасными овощи все равно остаются в консервированном виде.

Консервация — это древняя традиция, которая существует уже более тысячи лет. В прошлом она была очень популярна, особенно в летние месяцы, когда на прилавках было мало свежих овощей и фруктов. Некоторые до сих пор продолжают заниматься консервированием, но насколько это полезно?

Подробнее об этом информирует сайт РБК-Украина.

При консервировании овощей и фруктов добавляют много соли, сахара и уксуса, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть. Однако, такой процесс приводит к потере большей части витаминов и питательных веществ. Например, при консервировании огурцов они теряют большую часть витамина С, а варенье после длительной термической обработки становится более сладким, но менее полезным.

Сегодня на рынке есть множество альтернатив консервированию. Например, можно замораживать овощи и фрукты, чтобы сохранить их питательную ценность. Также можно использовать соление, как в случае с квашеной капустой.

Хотя консервация не является вредной для здоровья, делать ее специально может быть бесполезной трата времени и продуктов. Сегодня на рынке представлен широкий выбор свежих овощей и фруктов круглый год, которые, хоть и не такие качественные, как сезонные, но все же лучше, чем консервация. Поэтому стоит выбирать альтернативные способы хранения и обработки продуктов, чтобы получать максимальную пользу для здоровья.

Ранее «Курсор» информировал, что диетологи назвали лучшие зимние овощи для плоского живота после 40 лет. По мнению экспертов в области здравоохранения, употребление в пищу определенных овощей может помочь вам почувствовать заметное облегчение при сильном вздутии живота.

Напоминаем, что эксперты рассказали, какие овощи станут более полезными, если их приготовить. Многие эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сырым свежим овощам, так как в них больше натуральных витаминов и микроэлементов. Но есть несколько овощей, которые куда полезнее в приготовленном виде.