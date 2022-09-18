Первый сигнал: медики озвучили признак нездорового кишечника

Метеоризм очень часто возникает после еды. Причиной этого недуга может быть слишком обильное питание, трудноперевариваемые продукты и газированные напитки, слишком быстрое проглатывание пищи или избыток бобовых в рационе. Факторы, которые могут способствовать метеоризму, также включают терапию антибиотиками, пожилой возраст, абдоминальную хирургию, длительный стресс и курение.

Человек, страдающий метеоризмом, может жаловаться на боли в животе, сопровождающиеся скоплением кишечных газов (углекислого газа, водорода и метана) и увеличением окружности живота. Если газ недолговечен и рассасывается сам по себе, то у нас нет причин для беспокойства. Хуже, однако, когда они появляются регулярно и сопровождаются резкой болью в животе, рвотой, нарушением стула, анемией или значительной потерей веса. В такой ситуации вам следует изменить свой рацион, а если это не поможет, то как можно скорее обратиться к специалисту.

Больным, страдающим метеоризмом, следует в первую очередь воздержаться от употребления в пищу таких продуктов, как лук, отруби, чернослив, горох и фасоль. Также рекомендуется ограничить потребление молока и молочных продуктов. Стоит включить в свой рацион настои одуванчика, мяты, аниса, мелиссы и чабреца.