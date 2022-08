Пиво: ТОП-5 распространенных мифов о популярном напитке

Многие слышали о появлении так называемого «пивного» живота и прочих проблемах, связанных с этим алкогольным напитком. Однако, оказалось, что в этом вопросе существует много домыслов.

Об этом сообщает Eat this, not that.

Пиво нужно употреблять исключительно холодным

Этот алкоголь может справляться с разными температурными переходами. Более того, как считают эксперты, разные сорта пива лучше употреблять при разной температуре, в том числе при комнатной. Тем не менее, все равно не рекомендуется оставлять пиво открытым на солнце продолжительное время.

«Пивной» живот

По словам Хикман, одно лишь пиво не может увеличить живот человека. Однако, если сочетать употребление этого напитка с малоподвижным образом жизни, слишком большим потреблением калорий и вредными привычками – у человека и впрямь могут появиться лишние жировые накопления.

Нельзя пить пиво перед крепким алкоголем из-за похмелья

Ученые не располагают данными, указывающими на то, в каком порядке лучше пить алкоголь для избежания плохого самочувствия.

Светлое пиво «легче» темного

Есть яркие примеры, которые опровергают это утверждение. Например, в пиве темных сортов Guinness содержится лишь 4,2% алкоголя, а вот в светлом Budweiser – 5%. При покупке алкоголя рекомендуется обращать внимание на информацию на этикетке, чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом.

Из-за разливного пива увеличивается похмелье

В этом случае тоже отсутствуют научные данные, подтверждающие упомянутый тезис. Обычно похмелье обусловлено чрезмерным количеством выпитого алкоголя, обезвоживанием, раздражением желудка, воспалением и перебоями в пищеварении.

По поводу алкоголя и проблем с ним: ученые выяснили, почему спиртное негативно влияет на сон человека даже в малых количествах. Помимо этой проблемы, обнаружена связь между употреблением алкогольных напитков, старением и развитием разных болезней.

Однако, не все так однозначно плохо с увеселительными напитками. Например, недавно ученые заявили, что бокал вина в день может защитить от инсульта.