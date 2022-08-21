Ученые рассказали, почему алкоголь мешает выспаться

Исследователи неоднократно доказывали вред алкогольных напитков. На сей раз они выяснили, что спиртное мешает нормальному сну.

Научные специалисты из Финляндии решили проверить, каким образом алкогольные напитки влияют на качество сна человека. В испытаниях задействовали более пяти тысяч человек, чей возраст составил от 18 до 65 лет.

Об этом сообщает ВВС.

В ходе исследования каждому добровольцу нужно было носить специальные устройства, с помощью которых можно было оценить вариабельность сердечного ритма. По данному показателю эксперты судили о качестве сна. В один из вечеров в качестве эксперимента участники употребляли перед сном спиртное, а в другой ложились спать трезвыми.

Оказалось, что всего три порции алкоголя в день для мужчин и две – для женщин могли навредить человеческому сну. Его качество ухудшалось на 39,2 процента.

После употребления даже небольшого количества спиртного качество сна ухудшалось на 9,3 процента, констатировали ученые.

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