Почему грязные окна опасны для здоровья: исследование

Ученые из Бирмингемского университета в рамках нового исследования установили, что находящиеся в выбросах от приготовления пищи жирные кислоты имеют крайне стабильный характер, из-за чего они плохо расщепляются в атмосфере.

Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Почти каждый человек проводит много время на кухне, где он завтракает, обедает и почти ужинает. В этом месте принято часто убирать, но многие игнорируют чистоту окон, что может быть опасным. Дело в том, что на них могут попадать потенциально вредные вещества, образовавшиеся после приготовления пищи, и оставаться там продолжительный период.

Попадая на жесткую поверхность, они создают тонкую пленку, скапливающуюся достаточно медленно. Она может быть расщеплена только другими химическими вещества нашей атмосферы. В этом процессе пленка приобретает более грубый характер и поглощает больше влаги.

Наибольшая опасность состоит в том, что во время этого другие вредные загрязнители могут попасть в эту упругую кору. В силу этого они лишены возможности распасться должным образом в атмосфере.

«Сами по себе жирные кислоты в этих пленках не особенно вредны, но поскольку они не расщепляются, они эффективно защищают любые другие загрязнители, которые могут оказаться под ними», – рассказал ученый Кристиан Пфранг.

В рамках экспериментов специалисты использовали лабораторные образцы, которые известны как прокси. Благодаря этому они воспроизвели сверхтонкие пленки загрязнения. Нейтроны и рентген помогли в изучении их состава, попутно меняя влажность и количество озона.

Оказалось, что вследствие так называемой пластинчатой фазы – самоорганизованного расположения в повторяющихся молекулярных листах – затрудняется доступ меньших молекул вроде озона. После этого поверхности пленок становится менее гладкой и поглощает воду больше. Вследствие этого на кухонных окнах развиваются токсичные загрязнители.

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