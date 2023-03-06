Почему следует полностью отказаться от сахара: ответ врачей

Сахар – неотъемлемая часть современной кухни, но многие люди сталкиваются с негативными последствиями его употребления. Некоторые из нас отказываются от сахара из-за проблем со здоровьем, а другие просто стремятся жить здоровым образом жизни. Отказ от сахара может принести множество преимуществ для нашего организма.
Подробнее о вреде сахара информирует сайт uaportal.
Сначала, отказ от сахара поможет вам избавиться от зависимости от этого вредного продукта. Сахар вызывает сильную привязанность, похожую на наркотическую, и отказ от него может значительно улучшить ваше физическое и психологическое состояние. Кроме того, слишком большое употребление сахара может спровоцировать развитие диабета и ожирения.
Расщепление сахара может также нагрузить ваш желудок, поджелудочную железу и почки, что приведет к сбоям в их работе и болезням выделительной и пищеварительной систем. Однако, если вы откажетесь от сахара, вы можете рассчитывать на некоторые замечательные преимущества:
- Нормализация веса. Уже через месяц отказа от сахара вы можете сбросить до 4 кг лишнего веса;
- Улучшение работы желудочно-кишечного тракта и процесса пищеварения;
- Улучшение состояния кожи, ногтей и волос – они станут красивее и здоровее, а также замедлятся процессы старения организма;
- Укрепление иммунной системы, что снизит риск заболеваний, включая простуду и инфекции, а также сердечные заболевания и инфаркты;
- Лучший сон и более расслабленное состояние;
- Улучшение памяти и концентрации, так как сахар может «затуманивать сознание»;
- Более стабильное настроение и больше энергии.
Природные заменители сахара включают ягоды и фрукты, богатые витаминами и полезными веществами, а также сухофрукты и орехи.
Ранее «Курсор» информировал, как отреагирует организм, если на 30 дней отказаться от сахара. Отказ от сахара может стать бесценным подарком для вашего организма. Сахар вызывает настоящее наркотическое привыкание и в больших количествах сильно вредит здоровью. А вот в небольших дозах он даже полезен.
Напоминаем, что ученые установили, что заменитель сахара под названием эритритол опасен для нашего здоровья.