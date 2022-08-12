Почему ученые рекомендуют отказаться от сосисок

Новое исследование канадцев выявило, что употребление всего двух сосисок в неделю увеличивает риск сердечных заболеваний и преждевременной кончины на 51%.

Медики предупреждают, что поедание обработанного мяса существенно повышает риск сосудистых заболеваний. При этом употребление отварного или запеченного красного мяса или птицы не наносит такого ущерба здоровью.

Об этом пишет podrobnosti.

Команда экспертов из Университета Макмастера в Канаде, отслеживала рацион и состояние здоровья ста тридцати тысяч человек из двадцати одной страны на пяти континентах. И они обнаружили на 46% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 51% более высокий риск преждевременной гибели среди тех, кто ел обработанное мясо в количестве не менее 150 грамм в неделю.

Обработанным считается любое мясо, которое коптили, солили, вялили или обрабатывали с помощью химических консервантов.

Кроме того, в результате исследования также выяснилось, что употребление обработанного мяса вызывает сердечно-сосудистые заболевания, включая повышенное кровяное давление, инсульт и деменцию.

По мнению экспертов журнала American Journal of Clinical Nutrition, опубликовавшего исследование, людям следует полностью избегать употребления обработанного мяса, такого как колбаса, ветчина, паштет, солонина, копченое мясо, салями и вяленый бекон.

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