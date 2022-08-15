Предраковое состояние: онколог назвал первые признаки недуга

По словам специалиста, все чаще встречаются колоректальный рак и рак желудка. Пациента с таким диагнозом можно вылечить, если диагностировать заболевание на ранних стадиях.
Этой информацией он поделился в своем аккаунте в Instagram, передает doctor .
Поэтому важно обратиться к доктору при появлении первых симптомов — существенном снижении веса, болях в животе, вздутии, изжоге.
О развитии онкологического заболевания также могут свидетельствовать изменение стула, отрыжка или нетипичные выделения, вплоть до следов крови.
«Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва», — подчеркнул эксперт.
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