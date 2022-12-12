Пробиотики или ферментированные продукты: что лучше для вашего здоровья

Многие люди путаются, когда дело доходит до выбора между пробиотическими добавками и ферментированной пищей.

Употребление в пищу полезных для кишечника продуктов имеет решающее значение, поскольку они не только способствуют лучшему пищеварению, но и способствуют снижению веса.

Компания Health Shots поговорила с Рупшри Джайсвал, консультантом-диетологом больницы материнства, чтобы узнать о разнице между пробиотиками и ферментированными продуктами и понять, какие из них лучше.

Джайсвал говорит: «Хорошая диета может в значительной степени улучшить общее функционирование организма и здоровье кишечника. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для вашего тела и мозга. Еще один способ получить эти полезные бактерии — это ферментированная пища. Эти полезные бактерии выполняют множество функций в вашем организме, например, улучшают пищеварение и здоровье сердца».

Несмотря на то, что наличие этих полезных бактерий в организме необходимо, многие люди путаются, когда дело доходит до выбора между пробиотическими добавками и ферментированной пищей. Итак, давайте разберемся в их преимуществах и недостатках.

Вот почему вам нужны пробиотики в рационе:

Пробиотики — это нити здоровых бактерий, которые важны для общего состояния вашего кишечника. Пробиотики выполняют широкий спектр важных задач, в том числе регулируют настроение, укрепляют иммунную систему, уменьшают воспаление, выводят токсины и помогают пищеварению и обмену веществ.

Джайсвал говорит: «Многие люди потребляют их в виде добавок, которые легко доступны на рынке в виде пилюль, капсул, порошка, жидкостей и т. д., но ведутся долгие споры о том, так ли полезны эти добавки?» Доктор добавляет, что все-таки лучший способ обеспечить пробиотики в вашем организме — это правильное питание, и добавление некоторых продуктов в ваш рацион может гарантировать это. Читайте о них дальше.

Вот почему вам нужны ферментированные продукты в рационе:

Ферментированные продукты действительно являются суперфудами. По сути, это процесс, в котором микроб превращает сахар и крахмал в спирт и кислоту. Ферментация — это процесс, используемый для создания таких продуктов, как соленья, уксусные соусы, чайный гриб, кефир.

Ферментированные продукты ничем не отличаются от пробиотиков, так как ферментированные продукты на самом деле также являются очень хорошим источником пробиотиков.

Когда дело доходит до преимуществ ферментированных продуктов, они могут способствовать развитию полезных бактерий, которые способствуют усвоению питательных веществ и снижают уровень сахара в крови. Помимо того, что они богаты клетчаткой и низким содержанием углеводов, они также содержат качественный белок, витамины B и C и минералы. Эти характеристики позволяют ферментированным продуктам регулировать потерю веса и помогают контролировать уровень холестерина и болезни сердца.

Что лучше?

Хотя и те, и те продукты невероятно полезны и необходимы для вашего рациона, вам следует отдавать предпочтение ферментированным продуктам. Они также могут обеспечить хорошее количество пробиотиков, чтобы вы могли получить пользу как от пробиотических, так и от ферментированных продуктов.

Список лучших ферментированных продуктов с пробиотиками:

Йогурт

Кефир

Квашеная капуста

Кимчи

Соленья

Творог

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