Продукты, которые никогда не стоит разогревать в микроволновке

Все больше людей начали отказываться от СВЧ-печей, так как многочисленные исследования доказали вред разогретой в микроволновой печи еды. Врачи составили список продуктов, которые при разогреве в микроволновке, принесут вашему организму наибольший вред.

Есть продукты, под действием облучения в которых образуются опасные для человека канцерогены и токсины, ведущие к тяжелым заболеваниям. Поэтому лучше потратить больше времени и разогреть пищу на плите, чем рисковать здоровьем.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Сваренные яйца нельзя подогревать в микроволновке ни в каком виде – они в любой момент могут взорваться. При этом неважно, кладете вы в микроволновку очищенные яйца или нет. Из-за высокого содержания внутри яиц воды при их подогреве образуется большое количество пара, и при нагревании яйца могут просто взорваться.

Рис в принципе не рекомендуется подогревать повторно. Согласно результатам американских исследований, в рисе содержатся бактерии Bacillus cereus, которые при повышенных температурах производят вредные для организма споры. Результатом потребления подогретого в микроволновке риса может стать пищевое отравление.

При подогреве картофеля содержащийся в нем крахмал распадается, а это влечет за собой отложение жиров. Процесс не представляет собой угрозы для жизни, но для людей с чувствительной системой пищеварения потребление таких продуктов не рекомендовано.

Шпинат, листья салата и зелень очень полезны для нашего организма. Даже в замороженном виде зеленые листки сохраняют львиную долю ценных витаминов и микроэлементов. Однако, если предать их термической обработке в СВЧ, то никакой пользы от данных продуктов вы уже не получите.

Курицу также категорически не рекомендуется разогревать в микроволновке. Этот продукт содержит большое количество белка, и уже на следующий день после приготовления его структура серьезно изменяется. При повторном подогреве куриное мясо становится опасным для организма. Если же вам необходимо срочно подогреть курицу, сделайте это лучше на плите.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.