Диетологи рассказали, какой продукт замедляет старение

После сорока лет большинство людей начинают следить за своим рационом и предпочитают употреблять продукты, которые не вредят организму.

Михаил Гинзбург, диетолог, известный своими научными статьями, порекомендовал для укрепления здоровья, особенно в зрелом возрасте, ввести в свой рацион тофу. Это один из лучших продуктов для продления жизни и укрепления здоровья.

Гинзбург сообщил, что тофу содержит большое количество растительного белка, крайне необходимого для правильного функционирования организма.

Он рассказал: «После сорока лет лучше, чтобы человек получал меньше животного белка, а больше растительного».

Врач пояснил, почему так важен растительный белок — он регулирует процесс холестеринового обмена и помогает профилактике атеросклероза, который является причиной ранней смертности.

Сыр тофу обеспечивает человека изофлавонами – веществами растительного происхождения, выполняющими функции, схожие по эффекту с женскими гормонами эстрогенами. Эти вещества защищают от воспалений, опухолей. Для женщин этот продукт просто незаменим, его можно назвать «эликсиром молодости».

Достаточное употребление тофу минимизирует проявления климакса, сокращает симптомы старения, нормализует гормональный фон.

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