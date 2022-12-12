Пять лучших ферментированных продуктов с высоким содержанием пробиотиков

Употребление в пищу полезных для кишечника продуктов очень важно, поскольку они не только способствуют лучшему пищеварению, но и способствуют снижению веса.

Один из способов получить полезные бактерии — это ферментированная пища. Она выполняет множество функций в вашем организме, например, улучшают пищеварение и здоровье сердца.

Рупшри Джайсвал, консультант-диетолог больницы материнства, назвала топ лучших ферментированными продуктов в интервью для портала Health Shots.

1. Кефир

Это кисломолочный продукт, который производится путем добавления в молоко кефирных грибков. Кефир представляет собой смесь дрожжей и бактерий и, как известно, полезен при заболеваниях пищеварения, проблемах с костями и воспалении тела.

2. Творог

Хотя сыр обычно производится путем ферментации, не все виды сыра богаты пробиотиками. Творог не только вкусен, но и обеспечит организм необходимыми бактериями.

3. Пахта

Традиционная пахта, то есть молоко, оставшееся после приготовления масла, очень богато пробиотическими бактериями.

4. Йогурт

Никто не может отрицать, что йогурт является одним из лучших источников пробиотиков. Он полезен для людей с проблемами кишечника и высоким кровяным давлением.

5. Кимчи

Традиционная корейская кухня, известная как кимчи, готовится путем ферментации овощей пробиотическими молочнокислыми бактериями. Это может помочь с потерей веса, повысить иммунитет и бороться с воспалением.

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