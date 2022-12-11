Диетолог назвала главные ошибки при похудении

Правильный рацион, разумная физическая активность, полноценный сон – вот чего надо придерживаться, говорит эксперт. Все остальное не помогает сбросить вес или дает лишь краткосрочный результат.

Нутрициолог-диетолог Светлана Никитчук рассказала об ошибках, которые допускают многие худеющие.

О главных заблуждениях на пути к стройному телу специалист рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Первой ошибкой того, по ее словам, является бессистемность в питании. Также худеющим не стоит садиться на полуголодную диету, поскольку это не только не принесет желаемых результатов, но и навредит здоровью. Скудное разнообразие продуктов приведет к проблемам с витаминами и микроэлементами.

Лишний вес «прилип» не за один день, соответственно, чтобы избавиться от него, необходимо время. За месяц 10 килограммов не уйдут, отметила она и призвала набраться терпения.

Специалист рекомендует при похудении ориентироваться не только на вес, но и на объемы. Поскольку часто бывает, что вес стоит, а объемы уходят. ⠀

При этом Никитчук настаивает на важности физических упражнений, иначе процесс будет медленным, а тело, хоть и станет стройнее, но будет выглядеть дряблым.

Светлана Никитчук обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя себя сравнивать с другими худеющими, поскольку у каждого организм индивидуален. И, наконец, специалист, просит обратить внимание при похудении на сон. Без качественного отдыха «построить» красивое тело невозможно, заверила она.

Наша редакция ранее сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.