Названы пять напитков, с которых можно начать свой день на пути к похудению

Эффективное похудение возможно при правильном питании и физических упражнениях. Вот 5 полезных напитков для похудения, которые помогут вам начать свое путешествие.

Что вам нужно для достижения ваших целей по снижению веса, так это баланс правильного питания и физических упражнений. Итак, не существует волшебного напитка, который поможет вам моментально похудеть, но есть определенные напитки, которые могут помочь вам в вашем путешествии по снижению веса.

Доктор Рохини Патил поделилась с HealthShots 5 напитками, которые могут стать вашими помощниками в похудении.

1. Травяной детокс-чай

Чашка травяного детокс-чая по утрам может помочь начать процесс похудения. Этот тип чая содержит смесь трав, таких как одуванчик, имбирь и корень солодки, которые помогают выводить токсины из организма и способствуют снижению веса.

2. Вода с куркумой

Куркума — это специя, которая обладает противовоспалительными свойствами и может помочь сбросить вес, уменьшая воспаление в организме.

3. Топленое масло и теплая вода

Топленое масло используется в аюрведической медицине для снижения веса. Оно богато полезными жирами и в сочетании с теплой водой может помочь пищеварению и обмену веществ.

4. Напиток из яблочного уксуса

Яблочный уксус является популярным ингредиентом для похудения, так как он может помочь обуздать аппетит и ускорить обмен веществ. Употребление яблочного уксуса, смешанного с водой, медом и лимонным соком по утрам, может помочь подщелачивать организм и уменьшить вздутие живота.

5. Лимонная вода

Лимонная вода — это освежающий и полезный способ начать свой день. Лимоны богаты витамином С, который может помочь ускорить обмен веществ, а также содержат пектин, разновидность клетчатки, которая помогает обуздать аппетит.

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