Пять причин, по которым у вас может болеть спина с правой стороны

Если вас уже давно беспокоит боль в правом боку, прочитайте здесь о ее причинах и доступных вариантах лечения.

Обычно боль в нижней правой части спины вызвана малоподвижным образом жизни и внезапными интенсивными тренировками. Однако бывают случаи, когда острую, сильную и постоянную боль, особенно в правой части спины, могут вызывать определенные медицинские заболевания, такие как камни в почках.

Компания Health Shots связалась с доктором Аникет Мьюл, консультантом по внутренним болезням больницы Вокхардт, Мира-роуд, Мумбаи, чтобы выяснить причины болей в спине с правой стороны.

1. Растяжения

Растяжения могут вызвать мышечную боль, которая может лишить вас комфорта даже при попытке заснуть.

По словам доктора Мьюла, «это может происходить случайным образом из-за травмы или внезапных движений». В большинстве случаев вы можете справиться с этим дискомфортом дома с помощью отдыха, льда, тепла и безрецептурных лекарств.

2. Спинальный стеноз

Спинальный стеноз означает сужение или компрессию позвоночного канала (область внутри позвоночника, которая содержит спинной мозг). Это вызывает нагрузку на спинной мозг, вызывая онемение и боль в нижней правой части спины. Трудно точно диагностировать это болезненное заболевание, потому что его симптомы очень похожи на другие заболевания позвоночника. Лекарства, физиотерапия и хирургия часто используются для лечения спинального стеноза.

3. Аппендицит

Аппендицит обычно вызывает сильную боль в правой части спины или живота. Другие симптомы этого состояния могут включать чувство вздутия живота, газы, потерю аппетита, лихорадку, рвоту, запор, тошноту или диарею.

4. Камни в почках или инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Камни в почках, также известные как почечные камни, нефролитиаз или мочекаменная болезнь, представляют собой твердые отложения, состоящие из минералов и солей, присутствующих в почках.

Они могут образовываться в одной или обеих почках. Это часто встречающееся состояние у большинства людей. Они вызывают боль в правой части спины. Если крупные камни в почках блокируют мочевыводящие пути, их необходимо немедленно удалить.

5. Язвенный колит

Вы будете удивлены, узнав, что это состояние приводит к воспалению слизистой оболочки толстой кишки. Это может привести к боли в пояснице с правой стороны наряду с болью в животе. Как только вы заметили боль, вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

Читайте также: исследователи назвали напитки, которые приводят к облысению у мужчин.