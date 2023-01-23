Пять причин, почему фрукты лучше фруктовых соков

Большинство из нас считают, что свежеприготовленный сок лучше всего подходит для нашего здоровья, и поэтому некоторые люди пьют его каждое утро, чтобы начать свой день.

Хотя сок может показаться полезным, он имеет некоторые недостатки из-за высокого содержания сахара. Если пить сок правильно, он может быть полезен. Тем не менее, он не предназначен для замены ежедневного потребления цельных фруктов.

HealthShots связались с доктором Джинал Пател, диетологом больницы Apollo Spectra, чтобы понять, что вам выбирать: фруктовый сок или цельные фрукты.

5 причин, почему есть фрукты лучше, чем пить сок

1. Они содержат необходимые питательные вещества

Фруктовый сок получают из цельных фруктов. При приготовлении фруктового сока мы удаляем кожицу фруктов. Но мякоть и кожура многих фруктов богаты витаминами и другими питательными веществами.

2. Они содержат пищевые волокна

Основным недостатком употребления сока является отсутствие клетчатки. Приготовление сока высвобождает сахар во фруктах и ​​устраняет клетчатку. Вот почему вы всегда должны потреблять фрукты, потому что они богаты клетчаткой.

3. Жевание фруктов — хорошее упражнение

Каждый должен пережевывать пищу, прежде чем проглотить ее. Медленное и правильное пережевывание пищи способствует укреплению здоровья зубов и полости рта.

4. Управление муками голода

Лучший способ утолить чувство голода — есть фрукты. Фрукты, если их есть во время перекуса, могут помочь облегчить муки голода, регулируя аппетит и тягу, связанную с голодом.

5. Помогает оставаться сытым

Фрукты заставляют вас чувствовать себя сытыми дольше и помогают избежать переедания фаст-фудом, что, в свою очередь, может помочь вам контролировать свой вес, диабет и уровень сахара в крови.

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