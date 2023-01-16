Пять соков, которые можно пить, не беспокоясь о наборе веса

Если вы всегда считали, что сок не способствует похудению, позвольте вас поправить.

Употребление свежеприготовленных фруктовых и овощных соков — отличный способ обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. И эти питательные вещества могут повысить скорость метаболизма, помогая вашему телу сжигать больше калорий.

Медпортал Health Shots поговорил с диетологом Рупшри Джайсвал, и она сказала: «Соки — отличный способ оставаться здоровым, поскольку они обеспечивают множество преимуществ для здоровья. Кроме того, соки также могут помочь уменьшить жировые отложения».

Доктор Джайсвал назвала пять соков, которые помогут похудеть:

1. Морковный сок

Вы наверняка слышали, что морковь полезна для зрения, но это не единственная польза, которую она приносит. Морковь содержат мало калорий и много клетчатки. Полный стакан морковного сока может насытить вас до обеда и, таким образом, помогает избежать нежелательных перекусов между приемами пищи. «Когда вы употребляете морковный сок, увеличивается секреция желчи, что помогает сжигать жир и снижать вес», — сказал Джайсвал.

2. Огуречный сок

Огурец подходит не только для ваших салатов, вы также можете употреблять огуречный сок. Высокое содержание воды и низкое количество калорий делают употребление огуречного сока беспроигрышным вариантом для похудения.

3. Сок из зеленых овощей

Ингредиенты этого сока могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений, но обычно он содержит листовые овощи, такие как шпинат, капуста или капуста. Эти овощи богаты противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, содержат много клетчатки и мало сахара, что делает их идеальным соком для похудения.

4. Гранатовый сок

Этот красный сочный фрукт имеет множество преимуществ для здоровья. Гранат, богатый антиоксидантами, витаминами А, С и Е, может помочь в потере веса. По словам Джайсвал, его сок может быть низкокалорийным напитком, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, гранатовый сок может помочь обуздать аппетит, сжечь жир и ускорить обмен веществ — идеальный способ сбросить несколько лишних килограммов с живота.

5. Свекольный сок

«Это идеальный сок для похудения, так как он богат клетчаткой и помогает дольше сохранять чувство сытости», — сказала Джайсвал. Он также содержит необходимые минералы и витамины. Вы можете комбинировать свеклу с морковью, так как это сочетание может помочь ускорить процесс похудения.

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