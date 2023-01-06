Пять суперпродуктов, которые помогут улучшить здоровье печени

Узнайте о нескольких суперпродуктах для печени, которые помогут естественным образом очистить этот драгоценный орган.

Для улучшения здоровья печени вам нужны продукты, которые могут детоксифицировать вашу печень, удаляя все токсины из организма.

Health Shots поговорили с диетологом Палаком Мидхой, чтобы он предложил некоторые из лучших суперпродуктов, которые могут помочь вам поддерживать хорошее здоровье печени.

1. Овощной сок

Сок из овощей полезен для детоксикации печени. Вы можете приготовить сок из овощей, включая морковь, огурцы, свеклу, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, цветную капусту и многое другое.

2. Горькая пища

Процесс детоксикации печени зависит от глутатиона, антиоксиданта, который присутствует в горькой листовой зелени, включая брокколи, мангольд и листовую капусту.

3. Продукты, богатые калием

«Было обнаружено, что диета с низким содержанием калия напрямую связана с риском неалкогольной жирнокислотной болезни. Поэтому для поддержки вашей печени важно потреблять много калия», — говорит Мидха. Такие продукты, как сладкий картофель, бананы, свекла, помидоры, шпинат, бобы, лосось, абрикосы и т. д., богаты калием.

4. Пробиотик

Вы можете помочь детоксикации печени, включив в свой рацион ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, пахта, идлис, квашеная капуста, ферментированные овощи и т. д. Эти продукты также отлично подходят для поддержания общего состояния здоровья.

5. Травы и специи

Куркума

Ним

Листья кориандра

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