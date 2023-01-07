Пять витаминов и минералов для блестящих и гладких ногтей

Если вы хотите крепкие ногти, попробуйте эти витамины и питательные вещества, которые помогут им стать сильнее.

Ежедневные действия, такие как мытье рук, мытье посуды и постоянное воздействие мыла, моющих средств или воды, могут нанести ущерб вашим ногтям, что приведет к их ломкости, растрескиванию и другим проблемам. Если у вас есть трещины и ногти медленно растут, это может быть признаком дефицита витаминов или питательных веществ.

Компания Health Shots поговорила с Нехой Патанией, главным диетологом больницы Парас, Гуруграм, чтобы понять, какие питательные вещества могут помочь быстрее отрастить ногти.

Вот 5 самых важных питательных веществ для ногтей:

1. Цинк

Цинк — это минерал, который содержится в различных продуктах. Цинк необходим для ряда функций организма, включая деление и развитие клеток. Ногти состоят из клеток, которые быстро делятся и развиваются. Из-за высокой скорости производства постоянное поступление цинка необходимо для поддержания хорошего роста ногтей.

2. Омега-3 жирные кислоты

Ваши ногти можно смазывать и увлажнять жирными кислотами омега-3, чтобы придать им блестящий вид.

3. Биотин

Биотин – водорастворимый витамин, необходимый организму. Биотин, также известный как витамин B-7, помогает превращать пищу в топливо для организма. По данным Управления пищевых добавок (ODS), недостаток биотина может вызвать проблемы с нервной системой, кожей, волосами и ногтями.

4. Белок

Основным компонентом ногтей является кератин, волокнистый структурный белок. Благодаря этому ногти чрезвычайно крепкие и эластичные.

5. Железо

Железо доминирует в центре эритроцитов, которые переносят кислород к нашим органам и каждой клетке нашего тела, включая наши ногти. Если у вас недостаточно железа, ваши клетки не будут получать достаточно кислорода. Поскольку здоровым ногтям требуется кислород, дефицит железа или анемия могут вызвать вертикальные бороздки на ногтях, а также вогнутые или «ложкообразные» ногти.

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