Раскрыты целебные свойства малины

06:20, 22 июня 2022
Здоровье и медицина, Полезные советы
Малина ягода фото
Фото: canva.com

Врачи рассказали о лечебных свойствах малины для всего организма. Она уникальна для профилактики болезней сердца и способна укреплять иммунитет. Ее особенность в том, что эту ягоду можно применять в разных видах: свежем, сухом или замороженном.

Малина давно считается настоящей домашней аптечкой по количеству полезных эффектов на организм. Она распространена во многих частях мира и практически не теряет своих свойств при замораживании, высушивании или консервировании.

Врачи рассказали о всех ее полезных свойствах:

  • Уменьшает воспаление в суставах. Экстракт малины способен уменьшить неприятные симптомы артрита, а вещества, содержащиеся в ягоде,  блокируют фермент ЦОГ-2, ответственный за воспаление и боль. Настойки или компрессы из листьев и побегов содействуют уменьшению воспалительных процессов в суставах.
  • Помогает быстрее похудеть. Как низкокалорийная ягода и на 85% состоящая из воды, малина способствует быстрому похудению. Ее калорийность всего 64 ккал на 100 г продукта.
  • Повышает иммунитет. Благодаря высокому содержанию витамина С малина имеет свойство укреплять иммунитет, повышая стойкость организма инфекциям. А содержание флавоноидов позволяет снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшать вероятность тромбов и поддерживать в норме давление.
  • Способствует выработке гормонов и активности к деторождению. Содержание антиоксидантов, магния и витамина С оказывает благоприятное действие при беременности. Кроме того, достаточное употребление малины способствуют выработке мужского гормона тестостерона и повышает активность сперматозоидов.
  • Улучшает состояние кожи и укрепляет память. Витамин С и антиоксиданты, в избытке находящиеся в малине, нейтрализуют свободные радикалы, увеличивают выработку коллагена, тем самым сохраняя красоту и молодость кожи. Доказано, что малина способствует укреплению памяти и поддерживает в норме когнитивные возможности мозга.

«Курсор» ранее писал, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки.

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Автор материала:
Орли Шендт
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