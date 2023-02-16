Сахарный диабет: как не пропустить первые «тревожные звоночки»

Сахарный диабет — это эндокринное заболевание из-за повышенного содержания сахара в крови и недостатка гормона — инсулина. При заболевании сахарным диабетом полностью нарушается обмен веществ. Хроническое заболевание вылечить полностью невозможно, все методы лечения облегчают симптомы и предотвращают осложнения.

Первые симптомы сахарного диабета

Симптомы сахарного диабета 1 типа манифестирует стремительно, когда инсулиннезависимый 2 тип развивается постепенно. В целом, оба типа проявляются по-разному, но имеют несколько общих симптомов:

сухость во рту, сохранение жажды даже после питья;

пристрастие к газированной воде;

обильные, частые мочеиспускания;

повышенный аппетит при сохранении прежних физических нагрузок;

частое сведение икроножных мышц;

слабость, бессонница, снижение работоспособности;

сухость кожи и слизистых оболочек;

кожные высыпания.

Как лечится сахарный диабет

Пациентам с установленным диагнозом важно постоянно контролировать уровень сахара в крови – это помогает следить за течением заболевания, определять дозу препаратов, прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Диета. Очень важный пункт коррекции патологии, поэтому необходимо исключить все продукты с содержанием глюкозы, спиртные напитки, различные добавки, сладкие фрукты. Рекомендуется принимать продукты с сахарозаменителями – в отделах супермаркетов представлены товары для диабетиков с ксилитом, сорбитом, фруктозой и другими видами заменителей глюкозы.

Физические нагрузки. Регулярные упражнения, прогулки на свежем воздухе и активный образ жизни снижают риски развития осложнений. Соблюдение общих рекомендаций по поводу образа жизни, сбалансированного режима физической активности и контроля массы тела помогает снизить уровень сахара крови и без приема препаратов.

Какие продукты нужно употреблять при сахарном диабете

Если Вы заболели сахарным диабетом, то Вам рекомендуется приобрести 2 весов: кухонные и для измерения массы тела. Кроме того, надо научиться разбираться в надписях на упаковках продуктов и привыкнуть заранее планировать прием пищи.

Полезные продукты для заболевших сахарным диабетом:

продукты с высоким содержанием пищевых волокон (овощи, хлеб из муки грубого помола, каши из цельного зерна);

овощи и фрукты;

мясо с пониженным содержанием жира;

рыба;

продукты с высоким содержанием омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

В то же время не стоит забывать что при сахарном диабете есть продукты, которые нельзя употреблять. Из рациона рекомендуется убрать: рафинированные углеводы (сахар, сдоба, сладкие напитки, сдобное и слоеное тесто), транс-ненасыщенные жиры (технологически обработанные растительные жиры, которые содержатся в маргарине, кондитерских изделиях, майонезе и готовых соусах и др.), субпродукты, копчености, жирные сорта мяса, поваренная соль.

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