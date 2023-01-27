Ученые назвали главный фактор риска диабета 2 типа

Болезнь может возникать в любом возрасте, хотя чаще наблюдается у взрослых, но в настоящее время диабет становится все моложе.

Ожирение – один из наиболее признанных и главных факторов риска развития диабета 2 типа. Если раньше ожирение чаще было проблемой взрослых людей, то и болезнь считалась «взрослой». Поскольку сейчас выявляется рост количества случаев ожирения и избыточного веса у детей, неудивительно, что случаи диабета 2 типа у детей и молодежи становятся все более распространенными.

Об этом рассказали специалисты на ресурсе Diabetes.

Кроме того, спровоцировать развитие болезни могут и другие факторы.

Низкий уровень физической активности природно повышает уровень глюкозы в крови. Эти два фактора – ожирение и низкая активность – вместе увеличивают риск того, что болезнь начнет развиваться.

Возраст человека. В частности, в сочетании с неактивностью и ожирением является еще одним ключевым фактором увеличения распространенности диабета 2 типа среди лиц старше 45 лет.

Генетические факторы могут сыграть свою роль в развитии диабета 2 типа. Если у члена семьи, в частности, первой ступени (отца, брата, сестры или ребенка) есть диабет 2 типа, риск возрастает по сравнению с людьми того же возраста, у которых нет такого фактора риска.

Этническая принадлежность. Это не до конца изученный фактор, но было подмечено, что у белокожих людей любого возраста реже развивается диабет 2 типа, чем у представителей любой другой расы той же возрастной группы.

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