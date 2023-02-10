Шесть продуктов, богатых белком, которые стоит включить в свой рацион

Как пишет медпортал HealthShots, Белок помогает поддерживать мышечную массу, а употребление его в достаточном количестве помогает контролировать вес, диабет и удовлетворять потребности развивающихся детей в аминокислотах.

Потребность в белке варьируется в зависимости от множества факторов, таких как вес, возраст, состав тела, этап жизни, состояние здоровья и так далее.

Чтобы получить максимальную отдачу от полноценного белка, выбирайте правильные сочетания, такие как злаки, орехи или семена с бобовыми.

Качество белка широко варьируется в зависимости от количества и типа потребляемого белка; некоторые лучше других. Все незаменимые аминокислоты содержатся в полноценных белках, таких как мясо, птица и рыба (животного происхождения).

Неполные белки растительного происхождения — это белки более низкого качества, в которых отсутствует или содержится мало одной или нескольких незаменимых аминокислот. Аминокислоты являются строительными блоками белков. Поэтому важно правильно выбрать источник белка.

1. Птица:

Курица, утка и индейка – самые популярные виды мяса птицы. Продукты из птицы имеют содержание белка 20 грамм на 100 грамм.

2. Морепродукты:

Рыба является хорошим источником высококачественных белков с высокой биологической ценностью.

3. Нежирные куски говядины:

Животные белки, такие как мясо, являются полноценными белками, что означает, что они включают все важные аминокислоты, необходимые нашему организму. Продукты животного происхождения являются лучшими источниками высококачественного белка.

4. Молочные продукты:

Творог, пахта и греческий йогурт, содержащие пробиотики, полезны для здоровья. Концентрат, изолят и гидрозилат сывороточного белка — это все виды сывороточного белка. Добавки казеина также легко доступны.

5. Бобовые и зернобобовые:

Фасоль, чечевица и горох являются примерами бобовых с высоким содержанием клетчатки и белка. Для веганов доступны изолят и концентрат горохового протеина.

6. Семена и орехи:

Арахис и арахисовое масло, миндаль или миндальный порошок, грецкие орехи, бразильские орехи, фисташки, кешью, кедровые орехи, бразильские орехи и фундук являются одними из наиболее часто потребляемых орехов. Это продукты, богатые белком, и даже семена кунжута, чиа и семена льна являются хорошими источниками белка для веганской диеты.

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