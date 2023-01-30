Топ продуктов с отрицательной калорийностью, которые стоит добавить в свой рацион

Говорят, подсчет потребляемых калорий имеет решающее значение для похудения. Однако, учитывая наш беспокойный образ жизни, это может быть непросто.

Ваше регулярное потребление калорий напрямую связано с ожирением и накоплением жира и может даже замедлить метаболизм. В конечном итоге это может привести к увеличению веса или замедлению потери веса. Одно из популярных предложений — есть продукты с отрицательной калорийностью, чтобы не беспокоиться о потреблении калорий.

«Еда с отрицательной калорийностью» относится к продуктам, которые требуют больше энергии для поглощения организмом, чем они дают организму во время пищеварения. Другими словами, количество калорий, необходимых для переваривания пищи, больше, чем количество содержащейся в ней энергии. Эти типы продуктов часто содержат много клетчатки, воды и имеют низкий гликемический индекс. Они не только содержат меньше калорий, но и помогают сжигать калории. Таким образом, продукты с отрицательной калорийностью помогают похудеть.

HealthShots поговорили с диетологом Дипти Локешаппой, которая перечислила несколько продуктов, которые могут помочь в потере веса.

1. Салат

Он невероятно питательный, содержит большое количество клетчатки, фолиевой кислоты и витамина В, при этом низкокалорийный — всего 15 калорий на 100 грамм.

2. Огурцы

Огурцы невероятно увлажняют и богаты минералами, витаминами и электролитами. В жаркие дни их также считают традиционной охлаждающей пищей, так как они улучшают водный баланс организма. Они содержат около 16 калорий на 100 граммов.

3. Яблоки

Яблоки — отличный фрукт для перекуса. Примерно 50 калорий на 100 грамм, это богатая клетчаткой пища, которая необходима для борьбы с голодом в середине дня.

4. Цуккини

В цуккини всего 18 калорий на 100 грамм. Фитонутриенты цуккини также способствуют регулярному стулу и водному балансу в организме, что делает его отличным выбором для диеты для похудения.

5. Помидоры

В 100 граммах всего 19 калорий. Кроме того, помимо того, что они сочные и вкусные, они являются отличным источником калия, витамина С и пищевых волокон.

6. Брокколи

Всего 34 калории на 100 грамм, брокколи считается суперпродуктом. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые, согласно исследованиям, обладают противораковыми свойствами.

7. Морковь

Около 100 граммов моркови обеспечивают примерно 41 калорию. Кроме того, в них мало холестерина и насыщенных жиров, и они являются прекрасным источником пищевых волокон в дополнение к высокому содержанию витаминов А, С и К.

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