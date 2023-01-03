Семь советов экспертов по предотвращению проблем с кожей у диабетиков

Когда дело доходит до проблем с кожей, связанных с диабетом, часто виноват высокий уровень сахара в крови (гипергликемия).

Диабет — это состояние, которое также повышает риск других проблем со здоровьем. На самом деле дисбаланс сахара в крови, связанный с диабетом, может негативно сказаться не только на других органах тела, но и на коже. Если у вас диабет, вы можете быть подвержены сухости кожи, которая может трескаться, зудеть и легко инфицироваться.

Health Shots поговорили с доктором Ниведитой Даду, известным дерматологом, основателем и председателем Медицинского центра Даду, которая поделилась лучшими способами или советами, чтобы избежать проблем с кожей, если у вас диабет.

1. Ведите здоровый образ жизни. Людям, у которых в семье был диабет, также следует обращать внимание на симптомы витилиго и псориаза. Регулярные лекарства, физические упражнения и контролируемая диета, чтобы держать диабет под контролем, могут помочь справиться с большинством проблем с кожей.

2. Поддерживайте гигиену кожи: держите кожу чистой и сухой, особенно в проблемных зонах, таких как подмышки, под грудью, между пальцами ног и вокруг области паха.

3. Не принимайте горячий душ: избегайте очень горячих ванн и душа. Купайтесь дважды в жаркую и влажную погоду, чтобы уменьшить потоотделение и тем самым уменьшить вероятность заражения.

4. Увлажняйте кожу: увлажняйте кожу два раза в день. Нанесите увлажняющий крем на все тело, если у вас сухая кожа, так как сухость способствует развитию аллергических реакций.

5. Позаботьтесь о своих ногах и руках. У диабетиков больше шансов получить кожные и другие заболевания, связанные с конечностями. Проверяйте их каждый день на наличие язв и порезов. Носите широкую обувь на плоской подошве, которая хорошо сидит.

6. Немедленно обработайте рану: немедленно наносите мазь с антибиотиком на порезы и раны.

7. Всегда наносите солнцезащитный крем. Наносите солнцезащитный крем каждый день. Солнцезащитный крем защитит вашу кожу от солнечных лучей и их вредного воздействия.

Читайте также: врач назвала самую опасную боль в животе, которую нельзя игнорировать.