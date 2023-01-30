Шесть продуктов с высоким содержанием натрия, которые повышают уровень артериального давления

Вы уже знаете, что вам следует избегать продуктов с высоким содержанием натрия, таких как картофель фри, но есть и другие менее очевидные вредные продукты.

Есть некоторые менее очевидные продукты, которые вы любите, но они могут привести к повышению уровня артериального давления до опасного уровня. Когда вы едите слишком много, дополнительная вода в крови оказывает большее давление на стенки кровеносных сосудов, вызывая повышение артериального давления. Таким образом, это может быть хуже для людей, которые уже страдают от гипертонии. Сокращение употребления поваренной соли может помочь.

Медпортал HealthShots призвал избегать следующих продуктов с высоким содержанием натрия, чтобы контролировать уровень артериального давления.

Кетчуп. По данным нескольких органов здравоохранения, кетчуп содержит около 150 мг натрия на столовую ложку, что может быть вредным. Итак, в следующий раз, когда вы захотите полить еду кетчупом, подумайте об уровне своего артериального давления.

Молочные продукты. Хотя не все молочные продукты вредны для вашего здоровья, некоторые продукты, такие как творог, пахта и плавленый сыр, содержат много натрия.

Бутерброды. К сожалению, ваш классический бутерброд не самый полезный для вас, особенно если вы страдаете от высокого кровяного давления. Поскольку бутерброды представляют собой комбинацию множества разных продуктов, таких как сыр, обработанное мясо, хлеб и другие приправы, в них может быть очень много натрия.

Пицца. Высокое содержание натрия, плавленый сыр и переработанное мясо могут увеличить риск высокого кровяного давления и даже сердечных заболеваний.

Макароны с сыром. Сырный соус в ваших макаронах делает их продуктами с высоким содержанием натрия, которых вам следует избегать.

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