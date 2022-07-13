Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня: как уберечься

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю 13 июля. Шторм начнется во второй половине дня и завершится только к 15 июля.

В среду магнитная буря начнет накрывать Землю уже с 14 часов, ближе к вечеру она достигнет максимального значения — 4 баллов. К ночи напряжение спадет, а завтра эксперты прогнозируют бурю не выше 3 баллов. Такой вспышки будет достаточно, чтобы возникли проблемы со здоровьем и недомогание могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Об этом пишет rbc.ua.

Эксперты говорят, что очень важно в такие дни полноценно высыпаться, не менее 8 часов. Утром можно принять контрастный душ, а вечером — расслабляющую ванну. Обязательно придерживайтесь нормального распорядка дня и полноценного питания. Отдавайте предпочтения легкой пище, с овощами и фруктами. От вредных, острых, жирных и соленых блюд воздержитесь.

В дни магнитных бурь рекомендуется сократить количество кофе и пить побольше обычной воды. Помогут сохранить тонус травяные чаи. От алкоголя желательно отказаться полностью.

Физические упражнения помогут снять напряжение: утром сделайте зарядку, днем прогуляйтесь на свежем воздухе. А вот интенсивные занятия на тренажерах стоит заменить походом на бассейн.

Постарайтесь сдерживать эмоции и не ввязываться в споры, конфликты и выяснение отношений. Также контролируйте свой пульс и давление. Если есть такая возможность — постарайтесь отдохнуть во второй половине дня и не перенапрягаться.

Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь под руками необходимы препараты и снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

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