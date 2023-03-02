Сколько в день нужно ходить пешком, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний

Существует простой и легкий способ стать более активным — включить в еженедельный распорядок дня занятия, которые вам нравятся. Исследователи из Кембриджского университета установили, что 11 минут интенсивной ходьбы в день уже достаточно, чтобы снизить риск возникновения заболеваний сердца, некоторых видов рака и инсульта.

Подробнее об этом информирует журнал British Journal of Sports Medicine.

Эксперты опубликованы результаты исследования, в котором было проанализировано 196 научных статей и получены данные о физической активности и состоянии здоровья 30 млн человек. Ученые отметили, что только один из десяти тратил на физическую активность более 300 минут в неделю, а двое из трех — менее 150 минут в неделю. Также было выявлено, что 75 минут активности в неделю эффективнее, чем 150 минут, с точки зрения снижения риска развития заболеваний и ранней смерти. Если бы каждый человек был физически активен по меньшей мере 75 минут в неделю (11 минут в день), то каждая десятая (10%) ранняя смерть, каждый пятнадцатый (5%) случай сердечно-сосудистых заболеваний и почти каждый тридцатый (3%) случай рака могли бы быть предотвращены.

Исследователи посоветовали добираться на работу или учебу пешком, или на велосипеде, играть активно со своими детьми или внуками, чтобы стать более активными. Особенно хороши вечерние прогулки, когда на улице будет немного машин, чтобы воздух был относительно чище, без большого количества выхлопных газов.

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