Медики назвали простой способ, который укрепит здоровье сердца

Этот способ весьма простой, дешевый и у него мало побочных эффектов.

Вне зависимости от возраста необходимо следить за работой органов нашего организма, в особенности за сердцем, поскольку оно играет ключевую роль. И существует множество способов, с помощью которых его можно укрепить, но самым простым является смех.

Об этом пишет Herzstiftung.

Исследователи говорят, что искренний смех улучшает иммунитет, снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов, которые обеспечивают хорошее настроение. Кардиолог Питер Онг говорит, что во время смеха кровеносные сосуды расширяются, а в результате этого улучшается дыхание, а это помогает при лечении стенокардии. Во время этого состояния появляется давящая боль в области сердца, которая может сопровождаться слабостью, чувством страха или потливостью.

В большинстве случаев боль длится всего несколько минут, но нехватка кислорода приводит к гибели большего количества сердечной ткани, что в долгосрочной перспективе, среди прочего, увеличивает риск сердечного приступа. Но смех не только положительно влияет на сердце, но и способен облегчить депрессивное настроение.

Эксперт отметил, что тренировка юмора в течение семи недель может уменьшить стресс и снизить концентрацию кортизола в долгосрочной перспективе. Обучение проводят специально обученные психологи.

«Курсор» писал ранее, что британские исследователи открыли новый метод, позволяющий омолодить человека на десять лет. И в этом им помог один из генов, выявленных у долгожителей.

Еще мы писали, что сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных и опасных болезней XXI века. Но вместо того, чтобы лечить их, эксперты рекомендуют сделать все возможное, чтобы их предотвратить. И в первую очередь, важно обратить внимание на свой рацион.