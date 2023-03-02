Американские диетологи рассказали, какой продукт укрепляет здоровье кишечника

Диетологи рассказали, какой йогурт лучше всего есть после ужина для более гладкого пищеварения.

SheFinds обратились к зарегистрированным диетологам, нутрициологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о лучшем йогурте для здоровья кишечника. Читайте советы, предложения и идеи от Лизы Ричардс — зарегистрированного диетолога и создателя диеты Candida, и Шавонн Моррисон — MS, RD, LD, зарегистрированного диетолога в чайном клубе Atlas.

Полезные для кишечника преимущества простого греческого йогурта с низким содержанием жира

Хотя добавление семян чиа, мюсли с высоким содержанием клетчатки или фруктов в ваш йогурт может быть отличным способом придать ему больше вкуса, Моррисон предлагает выбирать простой или обезжиренный греческий йогурт с натуральным вкусом (не с добавлением сахара или ароматизаторов), чтобы он лучше всего способствовал снижению веса и здоровому кишечнику.

«Греческий йогурт лучше всего подходит для похудения, потому что белок поддерживает чувство сытости между приемами пищи, уменьшая тягу и желание переедать», — объясняет она, подчеркивая содержание белка в йогурте.

Ричардс соглашается и отмечает, что «йогурт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка» может «уменьшить тягу к еде и предотвратить переедание». Эти два фактора, подчеркивает она, слишком часто могут привести к увеличению веса, если их не контролировать. По ее словам, еще один важный способ, которым регулярное употребление греческого йогурта способствует похудению, заключается в том, что он «пополняет кишечный микробиом полезными бактериями». Она добавляет, что ферментированные продукты, такие как греческий йогурт, «восстанавливают эти бактерии, которые полезны для веса, помимо многих других преимуществ для здоровья».

Моррисон заключает, что «употребление достаточного количества белка также помогает вам нарастить мышечную массу в сочетании с силовыми упражнениями». Она говорит, что «больше мышечной массы увеличивает скорость метаболизма, что также может способствовать снижению веса».

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