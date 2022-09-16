Озвучен список продуктов, которые способствуют развитию рака печени, поджелудочной железы и кишечника

Рради нашего здоровья мы должны свести к минимуму потребление определенных продуктов или полностью исключить их из своего повседневного рациона. Узнайте, какие из них самые вредные.
Сахар и его заменители
Есть причина, по которой сахар, как и соль, обычно называют «белой смертью». И подслащенный чай, и кофе, а также продукты, содержащие это вещество, губительно действуют на наш кишечник, отдавая нам пустые калории и лишние килограммы. Стоит знать, что не только сахар негативно влияет на пищеварительную систему и способствует воспалению в организме. Кроме того, будьте осторожны с продуктами, которые содержат глюкозный сироп с высоким содержанием фруктозы, сахарные спирты и искусственные подсластители.
Красное мясо
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже много лет предупреждает, что регулярное употребление говядины или баранины создает нагрузку на нашу печень, а также увеличивает риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. В основном это относится к продуктам с высокой степенью переработки и красному мясу, содержащему значительное количество насыщенных жиров.
Белый хлеб
Булочки, хлеб, макароны из пшеничной муки – однозначно не самые полезные продукты питания. Они отличаются низким содержанием ценных пищевых волокон и пагубно влияют на состояние нашего кишечника. Кроме того, они имеют высокий гликемический индекс, что повышает уровень сахара в крови.
Сигареты и алкоголь
Слишком много алкоголя постепенно разрушает нашу печень и убивает клетки мозга. Слишком частое употребление алкогольных напитков также способствует развитию рака поджелудочной железы, толстой кишки, пищевода и печени. Курение сигарет также может привести к развитию раковых клеток в толстой кишке и привести к неалкогольной жировой болезни печени.
Некоторые лекарства
Антибиотики могут нарушать микробиоту кишечника, поэтому при их приеме рекомендуется использовать пробиотики. К другим медицинским препаратам, негативно влияющим на правильное функционирование пищеварительной системы, относятся лекарства от диабета, некоторые антидепрессанты или ингибиторы протонной помпы (ИПП).
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