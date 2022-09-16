Озвучен список продуктов, которые способствуют развитию рака печени, поджелудочной железы и кишечника

Антибиотики могут нарушать микробиоту кишечника, поэтому при их приеме рекомендуется использовать пробиотики. К другим медицинским препаратам, негативно влияющим на правильное функционирование пищеварительной системы, относятся лекарства от диабета, некоторые антидепрессанты или ингибиторы протонной помпы (ИПП).

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