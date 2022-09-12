СМИ: найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца

Исследователи из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции Inserm обнаружили потенциальную связь между высоким потреблением заменителей сахара и риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

Об этом говорится в статье, опубликованной в British Medical Journal.

Исследователи проанализировали данные 103 388 участников (средний возраст 42 года) долгосрочного исследования NutriNet-Sant, которое началось в 2009 году для изучения связи между питанием и здоровьем. В ходе исследования потребление заменителей сахара оценивали с помощью 24-часовых записей о еде. Также учитывались сторонние факторы, такие как образ жизни и социально-демографический статус.

В общей сложности искусственные подсластители потребляли 37 процентов участников, при этом средняя доза составляла 42,46 миллиграмма в день. Минимальная и максимальная суточная доза составляла 7,46 и 77,62 миллиграмма в сутки соответственно. В среднем за девять лет наблюдения было 1502 сердечно-сосудистых недуга, включая сердечный приступ, потребность в ангиопластике, стенокардию, транзиторную ишемическую атаку и инсульт.

Эксперты выяснили, что общее потребление заменителей сахара связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Абсолютный показатель заболеваемости составил 346 случаев на 100 000 человеко-лет у потребителей подсластителей по сравнению с 314 случаями на 100 000 человеко-лет у тех, кто не употреблял заменители сахара. Аспартам был связан с более высоким риском цереброваскулярных заболеваний, в то время как ацесульфам калия и сукралоза были связаны с ишемической болезнью сердца.

Работа показывает, что замена сахара искусственными подсластителями не приносит пользы сердечно-сосудистой системе и не должна рассматриваться как безопасная альтернатива.

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