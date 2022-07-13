Сон с этим предметом предотвратит старение, если вам за 50

Вероятно, крем или любой другой продукт, который вы сейчас используете, обладает «омолаживающими» свойствами, но есть кое-что еще, что может помочь вам вернуть молодость.

Помимо антивозрастного ухода за кожей, который, вероятно, включает в себя множество сывороток и лосьонов, есть еще кое-что, что может быть жизненно важно для сохранения молодости вашей кожи: шелковая наволочка.

Шелк не создает трения, которое вызывает тонкие линии и морщины или усугубляет аллергию, что может привести к воспалению кожи и опуханию глаз.

«В отличие от хлопка, шелк не впитывает естественную влагу. Вместо этого он помогает вашей коже поддерживать свой защитный барьер, что фактически может способствовать тому, чтобы ваши средства по уходу за кожей продолжали работать всю ночь», — сказала Джесс Эрнандес, директор по продуктам бренда по уходу за кожей против старения City Beauty.

Виви Минитара, профессиональный визажист и генеральный директор Eye Makeup Lab, согласна с тем, что свойство шелковой наволочки впитывать влагу — это то, что может помочь минимизировать морщины. «Морщины часто появляются из -за обезвоженной кожи, поэтому масла так хороши для стареющей кожи, — сказала она. — Благодаря тому количеству влаги, которое ваша кожа сохраняет при использовании шелковых наволочек, вы резко замедлите любые признаки старения».

Шелковые наволочки — отличный вариант не только для кожи, но и для волос. По данным Washington Post, «преимущества шелковой наволочки наиболее очевидны для волос» по причинам, которые совпадают со старением кожи. «Шелк может помочь волосам удерживать влагу от продуктов и натуральных масел и уменьшить трение, которое может вызвать спутывание и ломкость», — говорится в публикации.

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