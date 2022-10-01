Советуют ученые: три метода, улучшающие сон

Качественный сон поддерживает физическое и психологическое здоровье человека, но многие люди по всему миру испытывают с этим проблемы.

Именно поэтому исследователи из Университета Бонда решили поделиться тремя научными способами, которые могут улучшить качество сна.

Об этом сообщает Science Alert.

Оптимальная поза для сна, подходящая для всех людей – это миф?

Многие считают, что если расположить тело определенным образом, то это благосклонно повлияет на сон. Однако, по меньшей мере, это наивно, ибо во время сна люди постоянно меняют свои позы, особенно мужчины до 35-летнего возраста. Это связано с тем, что наш организм даже в ночное время суток следит за любой болью и дискомфортом. Если они возникают, он начинает менять положение тела, что вполне нормально.

Чтобы ваше тело не было стесненным, рекомендуется выбрать большой и удобный матрас, на котором вы сможете менять положение тела, не опасаясь падения. Рекомендуется спать на жестком матрасе и переворачивать его несколько раз в год, чтобы увеличить срок его службы и улучшить сон.

По словам ученых, не существует никакой универсальной и оптимальной позы для сна, на которую влияет множество факторов (возраст, телосложение, род занятий и состояние здоровья). В то же время, примерно 54% времени люди спят на боку, около 37% – на спине и только 7% – на животе. Выбор позы на боку объясняется тем, что при ней происходит меньшая нагрузка на позвоночник и человеку легче дышать. Однако, не факт, что это подойдет именно каждому, а потому лучше экспериментировать и наблюдать за тем, как комфортнее.

Выбор подушки

Негативно на качество сна может влиять отсутствие поддержки головы и шеи во время сна, а также это может провоцировать болевые ощущения. Самое важное при выборе подушки – форма и высота. Благодаря U-образной подушке можно дольше спать, а благодаря круглой – уменьшить боль по утрам, которая появляется в шее, плечах и мышцах.

Какой должна быть температура?

Идеальный вариант – 18,3°C, но в целом можно отталкиваться от диапазона 15-19°C. Считается, что более низкая температура способствует улучшению качеству сна, а более высокая – наоборот.

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