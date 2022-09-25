Врач предупредила об опасных последствиях привычки спать в сережках

Врач-косметолог Марина Лопаткина объясняет, что любые сережки лучше промывать по меньшей мере раз в неделю или замачивать их в мыльном растворе.

Привычка носить украшения, не снимая, может потом обернуться для женщины негативными последствиями, в частности для ее кожи. Врач-косметолог Марина Лопаткина рассказала, как чистить серьги и почему их на ночь лучше снимать.

Об этом сообщает Doctorpiter.

По ее словам, бижутерию носить долго не стоит, а вот за золотом и серебром, пусть они не являются материалами, вызывающими аллергию, все же нужно регулярно ухаживать, чтобы в них не скапливались бактерии.

Врач-косметолог отметила, что любые сережки стоит промывать раз в неделю, можно замочить их в мыльном растворе, используя хлоргексидин или мирамистин. Бактерии могут скапливаться в замочках украшений, а также дырочках непосредственно на ушах.

По возможности любые украшения на ночь лучше снимать, чтобы не создавать для кожи дополнительных угроз и сократить риск травматизма.

«Курсор» писал ранее, что исследование международной группы ученых доказало, если вы ложитесь спать после полуночи, вы на самом деле можете навредить своему здоровью.

Еще мы писали, что продолжительный ежедневный сон может указывать на определенные заболевания. Постоянное желание спать должно стать поводом посетить врача и пройти полное обследование.

Напомним, специалисты рекомендуют всегда снимать носки перед сном. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем.