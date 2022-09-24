Ученые установили, что страшные сны указывают на опасную болезнь

Бирмингемский университет провел исследование и выяснил, что наличие повышенного риска деменции среди людей, которым часто снятся кошмары в среднем возрасте.

В рамках исследования, длящегося между 2002 и 2012 годами, ученые проанализировали здоровье более 600 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2,6 тысяч взрослых от 79 лет и старше. У всех подопытных в начале экспериментов отсутствовала деменция. За младшей группой следили 9 лет, а за старшей – 5 лет.

Об этом сообщает The Lancet.

Участники прошли анкетирование, которое, среди всего прочего, касалось того, как часто им снятся кошмары. Статистическое программное обеспечение изучило предоставленную информацию на предмет связи между большим количеством сном и вероятностью ухудшения когнитивных функций, а также деменции.

Результаты показали большую силу ассоциаций у представителей мужского пола, чем у женского. Так, пожилой мужчина, который каждую неделю сталкивается с плохими снами, имеет на 500% больше рисков развития деменции, чем мужчина аналогичного возраста, но которому не снятся кошмары. Для сравнения, у женщин этот показатель равняется 11%.

В дальнейшем специалисты хотят изучить связь ночных кошмаров и будущего риска деменции у представителей молодого поколения. Также ученые планируют выяснить возможность использование других характеристик сновидений. Например, влияет ли на риск деменции то, как хорошо человек помнит сны, а также насколько они красочные.

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