Специалисты назвали самую полезную кашу для завтрака

Каши являются источником витаминов, минералов и медленных углеводов, а потому идеально подходят для утреннего приема пищи.

Многие специалисты самой полезной кашей называют гречку. Эта крупа богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пищевые волокна дают долгое ощущение насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.

Об этом пишут эксперты The American Heart Association.

По словам врачей, клетчатка помогает улучшить уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения. Кроме того, гречка — один из рекордсменов по содержанию растительного белка, а ее минеральный состав намного богаче, чем в других круп. В частности, она содержит железо, марганец, медь, магний и фосфор.

По словам экспертов, в одной порции каши (168 г) содержится также 1,58 мг ниацина или витамина B-3, который необходим для преобразования углеводов, жиров и белков в энергию.

Другое исследование показало, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаления и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.

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