Специалисты рассказали, почему при сахарном диабете нужно быстро ходить

Врачи говорят, что есть простые способы контролировать уровень сахара в крови при сахарном диабете II типа. Одним из них является ходьба.

Британские ученые выяснили, что больные сахарным диабетом II типа смогут держать под контролем показатель сахара в крови, если будут регулярно ходить в интенсивном темпе.

Польза здоровью при этой болезни будет присутствовать даже при ходьбе в обычном темпе, но если делать это быстро, то положительные результаты будут более заметными.

Для нормализации показателя больным диабетом стоит ежедневно передвигаться пешком со скоростью 5 км/ч. Ходьба в подобном темпе даже в течение всего 10 минут позволит снизить уровень сахара в организме. Чтобы все время чувствовать себя хорошо, необходимо совершать такие прогулки каждый день. Подобная практика полезна не только в лечение этой болезни, но и избавлении от лишнего веса.

Британские специалисты также отметили, что физические нагрузки помогают улучшить показатели при диабете II типа благодаря тому, что в этот момент большое количество глюкозы используется мышцами. В итоге уровень ее присутствия в крови снижается.

Стоит также отметить, что быстрая ходьба способствует не только снижению симптомов сахарного диабета и правильному использованию инсулина. Подобная физическая активность укрепляет сердце, делает человека более выносливым. Интенсивная ходьба улучшает здоровье суставов, помогает бороться со стрессом, депрессией и чувством беспокойства.

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