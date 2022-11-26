Специалисты выяснили причины утренней усталости

От того, как и в каких условиях вы спите, прямо зависит ваше самочувствие днем.

Ученые выяснили, что причины утренней усталости, по которым люди устают даже когда выспались, заключаются в атмосфере, где они находятся в ночное время.

Об этом пишет BGR.

Некомфортная обстановка для сна может серьезно повредить спокойному отдыху. Поэтому важно убедиться в том, что спальня правильно обустроена, чтобы обеспечивать максимальный отдых.

Плохой режим сна также может спровоцировать усталость. Поэтому лучше избегать употребления напитков с кофеином за 6 часов до сна.

В спальне должно быть темно, тихо и прохладно, советуют ученые. Важно избегать сквозняков, но следить, чтобы комната была проветренной.

Кроме того, усталость вызывают недостаточное потребление воды и непостоянный график сна.

Иногда помешать продуктивному сну могут животные. Особенно речь идет об аллергиках. В таком случае, их лучше вывести из своей комнаты и найти им место в другой.

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