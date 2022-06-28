Стресс на работе влияет на громкость голоса

Специалисты выяснили, что стрессовая ситуация в первую очередь проявляется у человека изменением тембра голоса и скорости разговора. Обращайте внимание на эти признаки — и контролируйте начало стресса.

Изменение тембра голоса в стрессовом состоянии вызвано повышением уровня гормонов.

Ученые из Саарского университета, Германия, провели исследования с целью определить степень влияния стресса, накопившегося за рабочий день, на тембр голоса и общительность.

В наблюдениях принимало участие 111 добровольцев в возрасте до 60 лет. Они записывали голосовые дневники по просьбе авторов исследования. Кроме того, их попросили пройти тест на самооценку.

В результате мониторинга их записей, ученые заметили, что чрезмерное напряжение из-за стресса провоцировало у людей возбуждение нервной системы и повышенную выработку гормонов стресса: кортизола и адреналина.

Гормональные изменения приводили к активации и расширению дыхательных путей, ускоряли частоту дыхания, а это в свою очередь, повышало тембр голоса и скорость речи.

На основании этих симптомов, которые человек способен быстрее считывать, чем внутренние ощущения стресса, ученые рекомендуют прислушаться к себе, успокоиться и сменить обстановку.

«Курсор» писал ранее, что названы причины утренних головных болей. Врачи рекомендуют выявить причину неполноценного отдыха ночью и постараться устранить ее. Это наверняка избавит вас от изнурительных головных болей по утрам.

Также мы сообщали, как по губам выявить повышенный холестерин в крови.