Стресс на работе влияет на громкость голоса

Изменение тембра голоса в стрессовом состоянии вызвано повышением уровня гормонов.
Ученые из Саарского университета, Германия, провели исследования с целью определить степень влияния стресса, накопившегося за рабочий день, на тембр голоса и общительность.
В наблюдениях принимало участие 111 добровольцев в возрасте до 60 лет. Они записывали голосовые дневники по просьбе авторов исследования. Кроме того, их попросили пройти тест на самооценку.
В результате мониторинга их записей, ученые заметили, что чрезмерное напряжение из-за стресса провоцировало у людей возбуждение нервной системы и повышенную выработку гормонов стресса: кортизола и адреналина.
Гормональные изменения приводили к активации и расширению дыхательных путей, ускоряли частоту дыхания, а это в свою очередь, повышало тембр голоса и скорость речи.
На основании этих симптомов, которые человек способен быстрее считывать, чем внутренние ощущения стресса, ученые рекомендуют прислушаться к себе, успокоиться и сменить обстановку.
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